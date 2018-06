MATTEO RENZI “LASCIA” LA POLITICA. ECCO A COSA STA LAVORANDO…

Stando a quanto riportato dal corriere della Sera, secondo Maria Teresa Meli l’ex premier Matteo Renzi avrebbe intenzione di “scendere in tv” con un programma dedicato alle bellezze d’Italia: “Sta progettando di darsi alla tv – scrive il Corsera – Di fare cioè un programma con il suo amico Lucio Presta sulle bellezze dell’Italia, probabilmente su Netflix”.

L’INDISCREZIONE

Un’indiscrezione avvalorata dalle circostanze e dal momento storico di enorme difficoltà del Pd, per non parlare del suo ex segretario. Senza mezzi termini, Matteo Renzi è uscito con le ossa rotte dall’ultima tornata elettorale, non ha fatto campagna per i ballottaggi di domenica scorsa e non si è espresso in merito al congresso che dovrebbe riportare il partito sulla retta via. Insomma, l’ex sindaco di Firenze starebbe facendo di tutto per defilarsi, almeno temporaneamente, dalla discussione politica, dopo esservi stato al centro ossessivamente per un quinquennio. Nel frattempo comunque dando uno sguardo al passato non sembrerebbe affatto che l’ex premier sia tagliato per la tv ma staremo a vedere