Matteo Salvini querela Saviano per……

Migranti, Salvini querela Saviano: “La vita è sacra, non voglio far annegare le persone”

“Qualche fessacchiotto sostiene che io, da ministro e da papà, possa desiderare la morte di qualcuno: ha sbagliato a capire. La vita è sacra, ma il modo migliore per salvarla è evitare che migliaia di disperati salgano sui barconi”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commenta a Catania la tragedia dei morti al largo della Tunisia e Turchia e risponde – pur senza nominarlo – a Roberto Saviano, che in un video su Repubblica.it aveva dichiarato:

Lo scrittore e giornalista Roberto Saviano risponde attraverso un video alle parole pronunciate dal leader della Lega e neo ministro Matteo Salvini (“Le Ong? No ai vice scafisti che attraccano nei porti”): “La poca conoscenza che ha il ministro Salvini del diritto del mare lo porta a ignorare un elemento fondamentale: le Ong agiscono sempre coordinate dalla Guardia Costiera italiana, quindi sempre nel rispetto delle regole. Dando dei ‘vice scafisti’ a persone che salvano vite in mare, sta dando anche colpa alla Guardia costiera italiana e di questo deve prendersene responsabilità”. Infine dice: “Il diritto del mare ha una regola eterna: Non si lasciano persone a mare, non si lasciano annegare. E non sarà Salvini a interrompere questo diritto sacro”

In un secondo video il giornalista e scrittore Saviano commenta ancora le parole del neo ministro Matteo Salvini sulle Ong. “Invitare il ministro Salvini ad avere maggiore educazione e capacità di comprensione sembra impresa inutile” dice sottolineando che non si può permettere di insultare le organizzazioni che salvano vite. E lancia un appello alle donne e agli uomini delle istituzioni: “Disobbedite a questo ministro dell’Interno, quest’uomo vuole fare annegare le persone. Salvini non ha risposte sull’immigrazione, ma solo generica repressione”. E conclude dicendo che “utilizzeremo tutti gli strumenti della democrazia per fermare queste fanfaronate, per fermare tutta la violenza di Matteo Salvini”

Il leader del Carroccio ha poi annunciato su Facebook di voler querelare lo scrittore “come uomo non da ministro”

credit:repubblica