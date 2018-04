Dal Grande Fratello a deputato Pd: è la carriera di un ex concorrente del reality che è approdato da Genova direttamente sugli scranni romani. Mattia Mor ha partecipato alla lontana edizione del 2009, già allora si fece notare per la sua parlantina e per il suo saper fare da “politico”.

Da Grande Fratello a Roma

Non è nuovo nel mondo della televisione: si arruola nei boys di Simona ventura per Quelli che il calcio. Nel 2006 partecipa a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore. Tre anni dopo, entra nella casa del Grande Fratello 10. Si fa notare per la relazione con l’inquilina della casa Diletta. «Le partecipazioni televisive erano un modo per poter fare marketing del mio brand. Erano occasioni che mi sono capitate, di cui non rimpiango ovviamente nulla», racconta oggi.