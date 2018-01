Udine. Giovane mamma muore nel sonno

Una giovane mamma di 38 anni, Giorgia Benacchio è morta a Fagagna, in provincia di Udine. La trentottenne, madre di due figli, è mancata nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio, a causa di un arresto cardiaco.

La scoperta della tragedia è avvenuta nella mattinata di mercoledì. La donna viveva con il compagno nella casa dei familiari di quest’ultimo. L’uomo si era alzato molto presto, ma per non disturbarla non aveva interrotto il suo sonno per il saluto di inizio giornata. A scoprire il corpo senza vita della trentottenne sono stati i parenti del compagno.

L’intervento dei sanitari è stato inutile. L’esito non è ancora stato reso noto, anche se la causa più probabile pare essere un improvviso arresto cardiaco.

La notizia è riportata dal ilMattinodiPadova, la donna lavorava come barelliera all’ospedale di San Daniele del Friuli, impegnata in un’azienda esterna all’Usl. Proprio per questa sua professione era molto conosciuta nel Sandanielese.

Giorgia Benacchio lascia nel dolore Francesco, i figli di 7 e 10 anni, mamma Marina, papà Andrea e la sorella Martina.