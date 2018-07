Esulta con i genitori per la Maturità, ma muore poco dopo in un terribile incidente.

Marco Coletta, lo studente di Piove di Sacco scomparso solo una settimana fa in un trgico incidente stradale, ha avuto un degno funerale.

Il feretro è stato salutato soprattutto da tanti amici del giovane che sul sagrato della chiesa della Madonna Addolorata di Arzerello hanno preparato un lenzuolo pieno di firme e un collage di fotografie dei momenti più belli condivisi insieme. Durante la messa di addio è stata data lettura di alcune righe scritte da mamma Loredana. Un momento toccante: “Sei sempre stato un discolo», ha ricordato parlando del suo piccolo, “nemmeno le suore all’asilo riuscivano a controllarti. Ti ripetevo sempre di andare piano, ogni giorno. Ti vorrò comunque sempre tanto bene”.

La Santa messa è stata aperta da don Pietro: “Entrate, entrate tutti e riempite questa chiesa, per stare tutti vicini in questo momento di grande dolore, dove la vicinanza è essenziale per farsi forza l’uno con l’altro”.

