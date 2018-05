Maurizio Costanzo svela il suo segreto di coppia: “Dormiamo separati da 24 anni”

Maurizio Costanzo in un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato uno dei segreti dell’inossidabile legame con Maria De Filippi, sposata nel ’95.

Dormo separati

“Camere separate – ha spiegato il giornalista – Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare e invece, in 24 anni di matrimonio, non abbiamo bisticciato mai e direi che è un bel record”.

Una decisione dovuta alle diverse abitudini, ma anche a qualche “problemino” notturno: “Prima russavo pure, ora per fortuna ho smesso, e quindi ero davvero fastidioso. Ho sempre fatto così anche nelle mie unioni precedente. Non è affatto vero che si diventa estranei, anzi succede proprio il contrario. Che poi al mattino ci si ritrova. O sono io che vado da lei o è lei che viene a trovare me, ci diamo il buongiorno, chiacchieriamo, facciamo colazione ed è bello così”. Provare per credere.“