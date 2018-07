Maxi incendio, Russo e Beneduce (FI): “Audizione urgente con Asl e Arpac”

Sud e l’Arpac per comprendere i reali rischi per la salute pubblica provocati dal maxi incendio sviluppatosi ieri a San Vitaliano”. Lo annunciano i consiglieri regionali di Forza Italia, Ermanno Russo e Flora Beneduce, componenti della Commissione Sanità della Regione Campania.

Il testo della richiesta depositata in Commissione Sanità dai due consiglieri recita testualmente: “Stante l’allarme suscitato presso le comunità locali dalla notizia dell’incendio di vaste proporzioni divampato il giorno 1 luglio 2018 presso il deposito di rifiuti Ambiente Spa sito in San Vitaliano (Na), si richiede a codesta Commissione consiliare apposita audizione con la Direzione generale della ASL competente nonché con l’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPAC) al fine di valutare i rischi incombenti per la salute pubblica sui territori interessati dal rogo. Si precisa che la presente richiesta riveste carattere d’urgenza”.