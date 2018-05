Maxi – tamponamento fra sei auto in tangenziale: feriti

Un maxi tamponamento ha coinvolto sei autovetture questa mattina sulla Tangenziale di Mestre, nei pressi dello svincolo Miranese, in direzione Trieste come riporta il gazzettino.it. Traffico in tilt con vari chilometri di coda in carreggiata est. Nell’impatto sono rimasti ferite alcune persone, che sono state soccorse prontamente. Sul posto operano Polstrada, Vigili del Fuoco e Suem-118.