Maxiconto turisti:Brugnaro,punire autori

VENEZIA, 21 GEN – “Nei prossimi giorni verificheremo bene questo episodio, ci faremo inviare la copia della denuncia se è stata effettivamente presentata: se sarà confermato questo episodio vergognoso, faremo tutto il possibile per punire i responsabili”. Lo promette il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro dopo il conto di 1100 euro pagato da quattro turisti giapponesi per mangiare in un locale del centro storico. Nell’area marciana, sottolinea una associazione locale, solo l’1% dei ristoranti è ancora nelle mani di imprenditori veneziani, una percentuale che sale al 50% nell’intero centro storico. La gran parte dei locali è passata di mano all’imprenditoria cinese, albanese e mediorientale.

2018-01-21_1211719887