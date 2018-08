Bimbo di 4 anni in coma irreversibile: i medici stanno per staccare la spina poi l’urlo:”Fermi!” È choc

Due anni fa il piccolo Dylan Askin era in un letto d’ospedale, in coma. I medici erano convinti che non sarebbe mai potuto guarire ed erano pronti a staccare la spina al macchinario che lo teneva in vita. Invece il bimbo si risvegliò proprio quando i dottori del Royal Hospital di Derby stavano per interrompere i supporti vitali. A notare i segni di attività cerebrale sulle macchine furono i genitori di Dylan, che urlarono subito ai medici di fermarsi. Dylan si svegliò dal coma e, dopo un periodo di cure, potè tornare a casa.

La storia

Il giorno di Natale nel 2015 Dylan era stato portato d’urgenza all’ospedale di Derby perché non riusciva a respirare. I suoi polmoni erano collassati e i medici gli diagnosticarono un tipo molto raro di cancro, l’istiocitori a cellule di Langerhans. La situazione precipitò quando il bambino contrasse una polmonite batterica, entrando in coma. Sembrava non ci fossero più speranze e il venerdì santo del 2016 i medici erano pronti a staccare la spina. Invece Dylan si è ripreso improvvisamente e il giorno di Pasqua le sue condizioni erano già nettamente migliorate. I dottori lo hanno tenuto in ospedale per alcune settimane, finché non ha terminato la cura per il cancro, sconfiggendo la malattia.