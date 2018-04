Mega-grandinata ai Castelli e Viterbo

ROMA, 5 APR – Forte grandinata nel pomeriggio nella zona dei Castelli romani, alle porte della Capitale. Tra le aree più colpite quella di Rocca di Papa. Difficoltà per gli automobilisti e qualche veicolo danneggiato dai grossi chicchi di grandine. Colpita dalla grandine anche la zona di Viterbo. Il Capoluogo della Tuscia, dal centro alla periferia, è stato rapidamente imbiancato, come sotto una nevicata. Diversi video sui social immortalano la mega grandinata, con chicchi grandi come noci. Molti automobilisti hanno dovuto fermarsi e accostare, colpiti dalla pioggia di ghiaccio che si è scatenata intorno alle 15:30. Una grandinata di cinque minuti che ha fatto ripiombare Viterbo in uno scenario da pieno inverno. Stessa sorte, poco prima delle 17, nella zona dei Castelli romani.

