Meloni, italiano in vetta yoga mondiale

CAGLIARI, 20 FEB – Da una palestra di karate a Quartu Sant’Elena alle vette mondiali dello yoga, metodo Iyengar. David Meloni, “professore” della disciplina orientale, è l’unico occidentale ad aver conseguito il massimo livello della disciplina. I gradi glieli ha dati quest’anno in India, a Pune, la figlia del maestro Iyengar, il fondatore, scomparso tre anni fa, che ha dato il nome a questa particolare tecnica di yoga. In pratica Meloni ha l’abilitazione per trasmettere posizioni e tecniche di respirazione come nessuno in Occidente e come pochissimi altri al mondo dal momento che a questo livello sono arrivati solo, però in India, i familiari del fondatore e gli assistenti. Ora Meloni, che ha il suo quartier generale a Firenze, insegna in tutto il mondo: Europa, ma anche Brasile, Cina e Taiwan. “Sino a tre anni fa – racconta all’ – eravamo in quattro a possedere il penultimo livello. Ora io solo ho dato l’esame del livello più alto con la figlia del maestro.

2018-02-20_1201766204