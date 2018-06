Bimbo colpito da meningite. I medici:”Abbiamo fatto il possibile” Il piccolo apre gli occhi e sussurra…

Il prof. Roberto Burioni lascia la testimonianza di una mamma, Amalia Cozzolino, che stava per perdere suo figlio perché aveva deciso di non vaccinarlo contro la meningite

ecco cosa ci ha raccontato

I vaccini non servono e talvolta sono pure dannosi. Perché non è vero ce lo spiega oggi una mamma, Amalia Cozzolino.

——–

Io sono una di quella che decise di non vaccinare suo figlio contro il meningococco.

Mi dissi “ma Si,ti pare che si va a beccare la meningite

E invece ,questo meningococco che sentivo così lontano tanto da non reputarlo pericoloso,scelse mio figlio.

La febbre tutta la notte,sintomo di una normale influenza,neanche molto alta.

La mattina ancora era vivo,le gambe e le braccia con i sintomi della necrosi dei tessuti.

Sepsi meningococcica.

La corsa in ospedale,i pensieri atroci affollati in quella corsa…

Tre grammi di rocefin in vena dopo un ora dal ricovero.

Io avevo smesso di parlare. “Signora suo figlio ha la meningite,per l esattezza una sepsi meningococcica”.

Il trasferimento al bambino Gesù di Roma,sperando che arrivasse vivo. Non parlava più.. Non si muoveva più…Non apriva gli occhi…Non ascoltava…Non mi sentiva.

Io riuscivo a pensare solo “Dio a dire solo “Dio.

Al bambino Gesù ,anche se incosciente hanno applicato la profilassi e la terapia del caso.

“Signora,abbiamo fatto il possibile.”

“come il possibile? Il possibile non basta…dovete fare l impossibile..ridarmii mio figlio….”

Neanche le lacrime mi venivano giù.

Ho aspettato tutta la notte che quel quasi cadavere aprisse gli occhi,aspettando che quella cosa impossibile diventasse possibile.

Alle sei del mattino ha mosso la bocca e un ditino della mano.

Sono rimasta fissa a guardare incredula aspettando un altro movimento di quel ditino…

Poi ha detto…”mamma….”

Io non ho detto nulla…ho pensato solo grazie a Dio.

Mio figlio è uscito vivo da una sepsi meningococcica,un caso più unico che raro tanto che il primario di infettivologia parlò di bambino miracolato.

Sono qui per dare la mia testimonianza a favore dei vaccini.

Quel bambino si chiama Claudio Gabelli e ha potuto continuare la sua vita perché un qualcosa ha deciso così.

Quel bambino ha rischiato di morire perché i suoi genitori avevano avuto paura di vaccinarlo.

Ringrazio Dio [chi non crede può ringraziare la sorte e non si offende nessuno] perché ho potuto avere il perdono dalle sue stesse labbra.❤