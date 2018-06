Meteo mercoledì 13 giugno 2018

Al Nord: Al mattino possibili acquazzoni sparsi salvo tempo localmente più asciutto su Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Al pomeriggio condizioni di maltempo su tutte le regioni con piogge e temporali particolarmente intensi specie al Nord Est. In serata ancora fenomeni sparsi soprattutto sui settori centro orientali e sulla Liguria, inizia a migliorare su Valle d’Aosta e Piemonte. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati in rotazione. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile sul versante Tirrenico, più asciutto anche se con nubi sparse sull’Adriatico. Al pomeriggio precipitazioni in estensioneanche a Marche e Abruzzo con acquazzoni e temporali diffusi. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sia sulle coste che sulle zone interne con precipitazioni diffuse. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti Occidentali. Mari generalmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge sulle coste tirreniche come sulle Isole Maggiori, variabile altrove ma senza fenomeni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo localmente instabile con possibili acquazzoni su Molise, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. In serata ancora qualche pioggia specie sulla Sardegna e sulle coste tirreniche, cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle altre regioni. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti Occidentali. Mari molto mossi o localmente agitati.