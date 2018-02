Mesina: chiesta conferma condanna droga

CAGLIARI, 9 FEB – Il sostituto procuratore generale Michele Incani ha chiesto la conferma della condanna di primo grado a 30 anni, con anche la revoca della grazia concessa nel 2004, nei confronti di Graziano Mesina, alla sbarra per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Al termine di una requisitoria durata oltre un’ora e mezza, il pg ha sollecitato le condanne anche per gli altri imputati, tra i quali spicca l’avvocato Corrado Altea, condannato a 16 anni. Collegato in videoconferenza dal carcere nuorese di Badu ‘e Carros, dove è rinchiuso dal giorno dell’arresto (10 giugno 2013) Mesina ha chiesto di rilasciare dichiarazioni spontanee, anche se oggi – come hanno confermato i difensori Beatrice Goddi e Maria Lusia Vernier – non poteva parlare a causa di una tracheite.

2018-02-09_1091757312