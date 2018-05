partire da domenica pomeriggio e nei giorni successici , al Nord tornerà protagonista l’instabilità atmosferica, che porterà nuove piogge e temporali: le regioni settentrionali verranno infatti attraversate da alcune perturbazioni atlantiche sospinte verso i paesi alpini da una vasta area di bassa pressione posizionata sull’Europa occidentale. Nella prima parte della prossima settimana l’instabilità pomeridiana riguarderà anche molte zone interne del Centro e, in forma più isolata, del Sud.

Previsioni meteo per domenica. Anche quella di domani sarà una giornata per lo più soleggiata e calda, in particolar modo su Emilia centro-orientale, Romagna, Veneziee Centro-Sud. In queste regioni osserveremo, al massimo, il passaggio di sottili velature e il consueto sviluppo di nubipomeridiane nelle aree montuose, con la possibilità di occasionali temporali sui rilievi di Lazio, Abruzzo e Toscana.

Nelle regioni alpine, in Piemonte, Lombardia, entroterra ligure, settori occidentali di Emilia e Veneto maggiore variabilità con un rischio sempre più elevato di rovesci e temporali a partire dal pomeriggio.Temperature stazionarie, al più in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud e nelle Isole Maggiori, con picchi di 30-31 gradi e fino a 32-33 in Sardegna, complice il vento di Scirocco.