Dopo il maltempo di ieri che ha provocato anche dei disagi, oggi 30 maggio 2018 la situazione non migliorerà, anzi, avremo un ulteriore peggioramento.

Attenzione a nubifragi e grandinate.

Meteo / Situazione barica decisamente stagnante negli ultimi giorni sull’Italia, dove sembra non subire alcuna modifica l’assetto che vede l’anticiclone rinforzarsi tra nord Africa e sud Italia e il contemporaneo scorrimento di aria fresca atlantica sull’Europa occidentale e il nord Italia (parzialmente anche al centro)

In particolare ci aspettiamo l’arrivo di un nuovo nucleo fresco alle medio-alte quote, proveniente da ovest, che attraverserà il centro-nord Italia. Che effetti avrà? Il passaggio di quest’aria fresca produrrà nuovi acquazzoni e temporali, decisamente più forti e diffusi rispetto ad oggi, sul centro-nord Italia. La mattinata sarà nel complesso stabile, mentre tra pomeriggio e sera si innescherà l’instabilità.

Avremo temporali pomeridiani su Toscana, Umbria, zone interne di Puglia, Molise, Abruzzo e Marche, dopodichè sarà coinvolto anche il nord tra tardo pomeriggio e sera. Acquazzoni e temporali diffusi tra Emilia, entroterra ligure, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto centro-occidentale, Trentino Alto Adige e molto localmente anche in Friuli. I fenomeni più intensi potranno interessare Toscana, Emilia, Piemonte e Lombardia : su queste regioni ci aspettiamo le criticità più elevate (piogge a carattere di nubifragio, forti colpi di vento e grandinate anche intense). Soleggiato sulle coste del sud e del versante tirrenico centrale, più nubi sul lato adriatico, ma i fenomeni tenderanno a coinvolgere i settori intern