STOP a pioggia e freddo: arriva BOLLA CALDA africana. Temperature fino a 39° sull’Italia

Nel corso della prossima settimana, con l’alta pressione delle Azzorre che prova ad espandersi sull’intero Paese, ma non ci riesce,almeno non del tutto: la bolla calda inciamperà nel tentativo di inglobare nel suo cuore afro-oceanico tutta l’Italia, e si scontrerà con le correnti più fresche orientali, che ancora insisteranno al Sud e sulle regioni adriatiche per molti giorni.

Già Lunedì 18 infatti, mentre al Nord e al Centro splenderà un bel sole (ad eccezione di rari temporali pomeridiani sui settori alpini), e le temperature toccheranno i 31°C da Milano a Venezia, da Bolognaa Firenze, e Roma sfiorerà i 32°C, le regioni meridionali saranno interessate da temporali e da grandine, più forti sulle aree tirreniche della Calabria. E nemmeno le giornate di Martedì 19, Mercoledì 20 e Giovedì 21 vedranno cambiare scenario, con l’Italia nuovamente spaccata: tanto sole al Nord e al Centro, fenomeni intensi sulla Sicilia, sulla Calabria tirrenica e sulla Campania, sempre con grandinate.

Venerdì 22 e nel corso del prossimo weekend del 23-24 Giugno l’Italia si troverà tagliata da un tentacolo anticiclonico africano, una lingua bollente che toccherà il Nord e la Toscana dove si supereranno i 33°C anche 39 mentre l’attività temporalescasarà ancora una volta più marcata sulle isole maggiori e a tratti sui rilievi del Centro e del Lazio fino a raggiungere Roma est.