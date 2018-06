METEO: CONFERMATO, ARRIVA CARONTE. 40 GRADI IN TUTTA ITALIA MA….

L’anticiclone africano Caronte se ne sta ancora nelle sue terre natie, nel deserto del Sahara, ma è solo questione di giorni, in realtà davvero pochi, e sarà pronto per raggiungere e arroventare l’Italia facendosi adottare, loro malgrado, dagli italiani. Si tratterà di fatto della prima vera ondata di calore africano di questa zoppicante estate 2018: da Sabato 30 Giugno e poi in misura maggiore da Domenica 1 Luglio ecco che masse d’aria rovente, attivate da un centro depressionario in azione sul Golfo di Guascogna, si muoveranno dal deserto algerino e tunisino per far rotta inizialmente sul mar Mediterraneo meridionale, umidificandosi sempre più, per poi abbracciare tutto il nostro Paese per diversi giorni.

CARONTE

Nessuna regione potrà dirsi al riparo dal gran caldo: si toccheranno temperature estreme al Sud, con 39°Cdiffusi sulla Puglia (sopratutto Taranto e Foggia), punte di 40°C nelle zone interne siciliane e sarde, 32°C a Palermo e Napoli.

Nelle grandi città si boccheggerà, letteralmente: attanagliate da una fitta cappa afosa e malsana,Milano, Torino, Padova, poi Bologna, Firenze, tutte città che non potranno godere delle benefiche brezze marine e dove si sfioreranno i 37-38°C, accompagnati da elevati tassi idi umidità. Non ci sarà tregua nemmeno nelle ore notturne, quando i valori termici scenderanno ma non così tanto da concedere un seppur breve refrigerio: si tratta delle tanto temute “notti tropicali”, notti in cui la temperatura minima non scende sotto i 20°C.