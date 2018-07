Meteo di lunedì 9 luglio 2018

Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori salvo locali piogge sulle Alpi sud occidentali, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento lungo l’arco alpino con fenomeni temporaleschi attesi sul Trentino, stabile altrove con nubi e schiarite. In serata persistono fenomeni sul Trentino, clima più asciutto altrove con variabilità sparsa. Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori con ampie schiarite e locali nubi innocue in transito. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con qualche nube in più sui monti ma senza fenomeni. In serata nubi alte e stratificate in arrivo su tutte le regioni, clima stabile. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati settentrionali o nord-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con qualche addensamento associato a locali rovesci su Etna e Sila. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari generalmente mossi o localmente molto mossi.

Fonte: Centro Meteo Italiano