Meteo di martedì 10 luglio 2018

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio instabile su Alpi e Appennino con piogge e temporali sparsi, più asciutto su coste e pianure. In serata fenomeni in sconfinamento sulla Pianura Padana, localmente anche a carattere di temporale, più asciutto sulle coste. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori interni con isolati acquazzoni specie tra Lazio e Abruzzo, ampie schiarite altrove. In serata tempo nuovamente stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino sole prevalente e tempo stabile sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo generalmente asciutto ma con qualche nube in più specie sugli Appennini, isolati acquazzoni possibili solo su zone interne di Calabria, Sardegna e Molise. In serata tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate ad ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Fonte: Centro Meteo Italiano