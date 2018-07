Meteo di mercoledì 11 luglio 2018

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare e tempo instabile con piogge associate sulla Liguria, Piemonte, Emilia e regioni di nord-est, più stabile altrove. Al pomeriggio tempo instabile con piogge e locali temporali, più stabile sulle pianure tra Lombardia e Veneto. In serata ancora piogge al Nord-Ovest e su Alpi orientali, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari generalmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio possibili piogge o temporali tra Toscana, Umbria e dorsale appenninica, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue precipitazioni sulla Toscana, Umbria e Marche, tempo asciutto sulle altre zone con cieli sereni. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino generalmente soleggiato e stabile salvo qualche nube in più sulla Sicilia. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereno o poco nuvolosi. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Fonte: Centro Meteo Italiano