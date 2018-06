Meteo di sabato 16 giugno 2018

Anticiclone delle Azzorre in espansione verso l’Europa centrale con valori pressori massimi fino a 1025 hPa. Estesa fascia di depressioni transita verso le alte latitudini europee, coinvolgendo Isole britanniche e Penisola scandinava.

Il meteo di domani

Al Nord: Al mattino bel tempo e clima asciutto su tutte le regioni con poche nubi e molte schiarite. Al pomeriggio locali acquazzoni concentrati sull’arco alpino centro-occidentale, cieli sereni o poco nuvolosi sulle pianure. In serata persistono condizioni di generale stabilità atmosferica. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati Nord Occidentali. Mari generalmente mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse sulle regioni adriatiche ma senza fenomeni di rilievo, ampie schiarite altrove con cieli prevalentemente sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Lazio e Abruzzo con locale attività temporalesca, clima più asciutto sui rimanenti settori. In serata fenomeni in esaurimento sulle aree interne con schiarite via via più ampie. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti Nord Occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge sulle coste a confine tra Sicilia e Calabria, qualche nube altrove ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio attività temporalesca diffusa sui rilievi peninsulari in parziale estensione verso le aree tirreniche di Basilicata e Calabria. In serata migliora quasi ovunque salvo residue piogge tra Calabria e Sicilia. Temperature minime stabili e massime in aumento. Venti deboli o moderati da Ovest. Mari da molto mossi ad agitati.