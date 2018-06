Meteo di venerdì 29 giugno 2018

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli in prevalenza sereni, innocue nubi sparse solo su Alpi orientali e Romagna. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con locali piogge o temporali sparsi, possibili sconfinamenti anche sulle pianure del Friuli, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo in miglioramento su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali piogge lungo l’Appennino, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio precipitazioni sparse sui settori interni della Penisola, tempo asciutto altrove con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube sparsa. In serata tornano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari generalmente poco mossi o mossi.