Meteo domenica 3 giugno 2018

Un piccolo promontorio anticiclonico si espande sul Mediterraneo centrale coinvolgendo con i suoi effetti anche l’Italia, dove ci attendiamo una giornata di tempo stabile e prevalentemente soleggiata. Attenzione solo a qualche temporale pomeridiano specie sulle Alpi ma anche sulle zone interne centro meridionali. Una vasta circolazione instabile persiste invece sull’Europa occidentale mentre un altro robusto anticiclone staziona sull’Atlantico spingendosi verso Nord con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa

Al Nord: Al mattino ampi spazi di sereno alternati a qualche nube in transito specie sui settori centro occidentali. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con acquazzoni e temporali, più stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue piogge sull’arco alpino e localmente sulle Prealpi, nuvolosità in aumento su pianure e coste ma senza fenomeni. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati generalmente Orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico con qualche nube in transito. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto sia sulle coste che sulle zone interne salvo qualche insolato acquazzone sull’Abruzzo. In serata qualche addensamento in aumento ad iniziare dalle coste tirreniche ma con tempo asciutto. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti Meridionali od Orientali. Mari generalmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di generale stabilità con sole prevalente sia sulle coste che sulle zone interne. Al pomeriggio ancora tempo stabile e prevalentemente soleggiato salvo qualche addensamento sugli Appennini e sulla Sardegna ma senza fenomeni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile sia sui settori Peninsulari sia sulla Sicilia, qualche pioggia ad iniziare dalla Sardegna. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati da Sud Est. Mari da poco mossi a mossi.

Fonte: Centro Meteo Italiano