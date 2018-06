Meteo di domenica 24 giugno 2018

Al Nord: Al mattino nubi a tratti compatte specie al Nord Ovest, maggiori schiarite sui settori orientali. Al pomeriggio tempo instabile con piogge sparse sui rilievi, sulla Liguria e sulle Prealpi orientali, più asciutto altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In serata ancora precipitazioni sparse sull’arco alpino e fino alle coste Adriatiche, tempo stabile sulle altre zone ma con molte nubi sparse anche compatte. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti Nord Orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico con qualche nube solo su Toscana e Lazio. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni con locali acquazzoni sul Lazio, più stabile altrove. In serata cieli irregolarmente nuvolosi sia sulle coste che sulle zone interne con piogge e acquazzoni ancora sul Lazio. Temperature minime in diminuzione e massime in rialzo. Venti deboli o moderati da Nord o da Est. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino sole prevalente sui settori Peninsulari, qualche nube in più sulle Isole con possibili piogge in Sicilia. Al pomeriggio acquazzoni e temporali anche intensi su Sicilia e Sardegna, poco nuvoloso sugli altri settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle Isole Maggiori, tempo stabile sulle altre regioni ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati Nord Orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.