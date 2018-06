Meteo domenica 17 giugno 2018

Circolazione depressionaria attiva sull’ Europa meridionale con valori pressori medi nell’ordine dei 1005 hPa. Anticiclone delle Azzorre in espansione verso l’Europa centrale con valori pressori massimi fino a 1025 hPa. Estesa fascia di depressioni transita verso le alte latitudini europee, coinvolgendo Isole britanniche e Penisola scandinava.

Le previsioni

Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni con tempo stabile. Al pomeriggio locale instabilità su Alpi e Appennino settentrionale con isolati fenomeni, sereno o poco nuvoloso su coste e pianure. In serata fenomeni residui sulle Alpi, tempo asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con sole prevalente salvo innocue velature per nubi alte in transito. Al pomeriggio aumento dell’instabilità sui settori interni dell’Appennino con piogge e temporali sparsi, più asciutto su coste e pianure con ampie schiarite. In serata residue piogge sull’Appennino abruzzese, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi sui settori peninsulari e insulari con tempo asciutto. Al pomeriggio tempo instabile con piogge e temporali sparsi su settori interni Peninsulari e insulari, più asciutto lungo le coste. In serata residue piogge sulla Calabria, più asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati da ovest/nord-ovest. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Fonte: Centro Meteo Italiano