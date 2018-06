METEO: ESTATE 2018 A RISCHIO TORNADO: “CLIMA ALLO SBANDO”

Ogni anno in Italia avvengono almeno 100 tornado, fra trombe d’aria e trombe marine e addirittura è stato assegnato al 2014 il titolo di anno più ‘turbinoso’. La ricerca è stata condotta dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e dal Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Isac): negli ultimi 10 anni sono avvenuti 24 tornado di forte intensità, tra cui ricordiamo il tornado di Taranto del 2012 e quello di Mira-Dolo del 2015.

Oggi 4 Giugno 2018 si è verificato un TORNADO ad Asiago, di cui ne riportiamo anche il Video.

L’ESTATE 2018

E’ ormai in partenza e ci si interroga sui prossimi mesi: saranno bollenti? Potranno verificarsi nuovamente fenomeni estremi? Proprio i fenomeni violenti come i TORNADO sembrano essere ormai sempre più comuni alle nostre latitudini.

Le masse d’aria eterogenee lottano per conquistare il nostro Paese in un continuo braccio di ferro che non risparmia né i disagi del caldo e dell’afa né i disastri dei nubifragi estivi.

E così dopo una caldissima giornata, all’improvviso nascono come funghi i temporali, localmente a carattere di tempesta, concentrati talora su aree di piccole dimensioni, con inevitabili disagi per tutti.