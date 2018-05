Meteo giovedì 31 maggio 2018

Maggio si chiude con meteo ancora incerto, ma si va ridimensionando l’influenza di quell’area ciclonica centrata a ridosso delle coste atlantiche europee e che ha sospinto infiltrazioni d’aria umida ed instabile verso il nostro Paese. Tale circolazione favorisce annuvolamenti e l’innesco di locali rovesci o temporali, specie nelle ore più calde.

AUMENTO DEL TASSO DI UMIDITA’

Anche oggi su gran parte del Nord ci sarà quel cielo azzurro ma anche un po’ grigio che in molte parti c’è anche ieri, con possibili temporali pomeridiani su Lombardia ed Emilia-Romagna e, forse, anche su Veneto e Friuli Venezia Giulia. In serata migliorerà. Al Centro ci sarà bel tempo di mattina e tempo così-così di pomeriggio: così-così vuol dire che arriveranno nuvole, sulle regioni adriatiche possibili piogge, che dovrebbero però smettere già dal tardo pomeriggio. Al Sud come oggi: sereno o poco nuvoloso. Solo qualche possibile pioggia nel pomeriggio, nelle aree interne di Calabria, Campania e Sicilia.