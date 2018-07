Meteo lunedì 2 luglio 2018

Al Nord: Al mattino cieli prevalentemente poco o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni, schiarite più ampie sul litorale romagnolo. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini con locali piogge, persistono condizioni di stabilità prevalente altrove. In serata fenomeni in esaurimento sulle Alpi, nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino bel tempo e sole prevalente ovunque. Al pomeriggio nubi in aumento a partire dai settori costieri del Lazio, locali acquazzoni sui rilievi abruzzesi. In serata ulteriore aumento della nuvolosità atteso sulle aree tirreniche ma senza fenomeni di rilievo Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli generalmente dai quadranti meridionali. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli generalmente sereni su tutte le regioni salvo locali addensamenti a Ovest della Sardegna. Al pomeriggio persistono condizioni di generale stabilità ovunque grazie all’anticiclone. In serata tempo stabile ovunque ma con qualche nube in più su Sardegna e Sicilia. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

fonte: centro meteo italiano