Meteo domani 29 maggio 2018: rovesci o temporali possibili sulle regioni settentrionali e lungo la dorsale appenninica – 28 maggio 2018 – Un’ area di bassa pressione è attiva tra Francia e penisola iberica con valori di pressione fino a 1015hPa la quale richiama correnti più instabili sull’ Italia settentrionale, mentre un anticiclone di matrice subtropicale staziona ancora sul Mediterraneo centro-orientale. Vasto campo di alta pressione domina lo scenario sinottico sulla Penisola scandinava con valori pressori nell’ordine dei 1030 hPa. Anticiclone delle Azzorre stabile sulla sua sede originaria con valori al suolo intorno i 1025 hPa.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con locali piogge sparse su Alpi e prealpi centro-orientali, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo instabile con piogge e temporali sparsi su tutti i settori, più asciutto su Liguria e coste adriatiche. In serata tempo instabile con piogge sparse sui settori centro occidentali, più asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge sparse sulle Isole Maggiori, nubi sparse e schiarite altrove con tempo asciutto. Al pomeriggio piogge e acquazzoni sparsi su zone interne Peninsulari e Sicilia orientale, più asciutto altrove. In serata nuvolosità irregolare sui settori Peninsulari con locali piogge sparse all’interno, più asciutto sulle Isole Maggiori. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.