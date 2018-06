Meteo martedì 19 giugno

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali addensamenti su Alpi e Appennino settentrionale con possibilità di isolate piogge, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata locali fenomeni su Alpi e Prealpi centrali, stabile altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque con tempo stabile. Al pomeriggio locali addensamenti tra Lazio e Abruzzo ove non si escludono locali piogge, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime in stazionarie. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su regioni Peninsulari e Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio tempo instabile su Campania, Basilicata, Calabria e zone interne delle Isole Maggiori con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata residue piogge su Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.