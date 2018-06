Meteo di martedì 5 giugnio 2018

Al Nord: Al mattino locali addensamenti al Nord-Est ma con tempo asciutto, ampi spazi di sereno al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove salvo locali fenomeni su Romagna e Friuli. In serata residui fenomeni su Alpi e regioni di Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare alternata a schiarite su tutti i settori, locali piogge solo sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali piogge o temporali sui settori interni, più asciutto lungo le coste. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con cieli poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari general mente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti più consistenti sulla Campania. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali su settori interni Peninsulari, più asciutto altrove con ampie schiarite sulla Sicilia. In serata residue piogge su Molise e Puglia, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati da nord-ovest. Mari mossi o localmente molto mossi.

Fonte: Centro Meteo Italiano