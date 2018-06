Meteo mercoledì 20 giugno 2018

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità sulle coste e sulle pianure con sole prevalente, possibili acquazzoni o temporali sull’arco alpino. In serata residue piogge su Alpi e sui settori prealpini, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime in lieve aumento e massime stazionarie. Venti deboli o moderati da Nord-Nord Ovest. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino condizioni di tempo stabile e soleggiato sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico. Al pomeriggio possibili fenomeni anche intensi sull’Appennino e sulle zone limitrofe occidentali, tempo asciutto sulle coste con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ultime piogge sul Lazio, tempo stabile sulle altre regioni con ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino possibili piogge o acquazzoni tra la Calabria e la Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo con temporali anche intensi sulle zone interne fin sulle coste tirreniche peninsulari e su quelle pioniche siciliane, più asciutto solo sull’Adriatico e sulle aree occidentali della Sardegna. In serata fenomeni ancora sia sulla Penisola che sulla Sicilia ma in rapido esaurimento. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti Settentrionali. Mari generalmente poco mossi.