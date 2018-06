Meteo sabato 9 giugnio 2018

Nord: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio persistono condizioni di generale stabilità salvo sporadica attività temporalesca sui rilievi alpini. In serata residui fenomeni sui rilievi e clima asciutto sui settori pianeggianti. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi

Centro: Al mattino locali piogge su Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo instabile con piogge e temporali sparsi sui settori interni, più asciutto lungo le coste. In serata condizioni di tempo stabile ovunque con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati da ovest/nord-ovest. Mari generalmente mossi.

Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile quasi ovunque salvo locali piogge sulla costa del basso Tirreno e molisana. Al pomeriggio prevale clia asciutto sulla gran parte delle regioni, eccezion fatta per brevi piogge sull’arco appenninico. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati da ovest/nord-ovest. Mari mossi o localmente molto mossi.

Fonte: Centro Meteo Italiano