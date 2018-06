METEO: SCOPPIA L’ESTATE, ARRIVA UN WEEK-END MERAVIGLIOSO: 40 GRADI !

Dopo l’instabilità degli ultimi giorni, col mese di giugno che si è alternato tra piogge, caldo e fresco, sta per arrivare la vera estate. Estate attesa per il fine settimana, quando l’anticiclone africano Caronte dall’Africa si farà conoscere in Italia. Gli esperti meteo annunciano temperature in costante aumento ovunque, con valori massimi che sfioreranno anche i 40 gradi. In particolare, secondo il team del sito ilmeteo.it, da sabato e per i successivi 4-5 giorni le temperature saranno in costante aumento con valori massimi che supereranno i 32-34 gradi in molte città tra cui Milano, Roma, Firenze, Bologna, Bari, Trieste, Palermo. Addirittura il termometro arriverà a sfiorare i 40 gradi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Ultime piogge tra oggi e domani

Oggi, giovedì 28 giugno, è atteso ancora qualche rovescio e temporale al Nord, sulle regioni adriatiche e sugli Appennini, con temperature ancora al di sotto della media stagionale. Da venerdì 29 giugno invece rimarranno solo sporadici temporali sulle Alpi e gli Appennini. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it, comunica che con l’arrivo del gran caldo, complice un elevato tasso di umidità, arriveranno anche non pochi disagi fisici. Secondo gli esperti meteo il possibile colpo di grazia a Caronte arriverà la prossima settimana tra giovedì 5 e venerdì 6 luglio, quando temporali con grandine e piccoli tornado colpiranno il Nord per poi portarsi verso il Centro adriatico. Poi, forse, ripiomberemo nuovamente in una fase di instabilità. (METEO.IT)