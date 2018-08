Meteo: temporali in arrivo al Sud e sulle isole

Anche per tutta la prossima settimana il caldo e l’afa non daranno tregua, con valori di temperatura in gran parte oltre la norma, sebbene non così elevati come nei giorni scorsi.

Le previsioni

Questo leggero ridimensionamento della calura, legato a un indebolimento dell’alta pressione africana, sta favorendo anche un aumento dell’instabilità atmosferica, e quindi del rischio di temporali che riguarderà soprattutto il Sud, le Isole e, nella giornata di sabato, anche parte del Centro. L’instabilità atmosferica potrebbe accentuarsi anche sulle regioni settentrionali, specie quelle di Nord-Ovest, all’inizio della prossima settimana.

Per oggi si prevede tempo prevalentemente soleggiato al Nord, in Toscana e sulle coste del medio Adriatico, a parte qualche isolato temporale di calore sui monti. Nel resto d’Italia tempo più instabile con sviluppo di numerosi temporali a iniziare dalla Sardegna e dall’estremo Sud, ma poi anche lungo l’Appennino centro-meridionale, sul Lazio, gran parte delle regioni meridionali e in Sicilia.

Probabili fenomeni localmente di forte intensità, associati a locali nubifragi, grandine e raffiche di vento.