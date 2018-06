ALLERTA METEO: addio estate. Previsto freddo, temporali, grandine e vento.

Dopo il grande caldo degli ultimi giorni, con temperature che in alcuni casi sono andate ben oltre la media stagionale, si preannuncia una pausa caratterizzata da un brusco abbassamento delle temperature e tempo molto brutto.

L’alta pressione africana di questi giorni sarà messa subito in crisi già da lunedì sera quando una perturbazione atlantica busserà alle porte dell’Italia, portando temporali al Nordovest con grandine e colpi di vento.

Temporali e anche grandine

Martedì e mercoledì, i temporali dovrebbero marciare dalle regioni settentrionali verso quelle centrali, risultando occasionalmente anche forti e con grandinate. Questo passaggio instabile sarà accompagnato anche da un generale abbassamento delle temperature che perderanno anche oltre 10°C rispetto ai giorni precedenti. Nei giorni successivi la perturbazione temporalesca raggiungerà anche le regioni meridionali portando grandinate e un calo termico anche su questo settore.

Lunedì 11 Giugno

Nord: In partenza soleggiato, dal pomeriggio primi temporali sulle Alpi centro-occidentali in estensione serale anche alle pianure adiacenti. Temperature stabili, massime tra 29 e 32.

Centro: Bella giornata di sole su tutti i settori con locali velature e sterili annuvolamenti diurni lungo la dorsale. Temperature in aumento, massime tra 27 e 31.

Sud: Alta pressione e tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, in serata qualche velatura in arrivo. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 32.

Martedì 12 Giugno

Nord: Resiste qualche apertura al mattino su Emilia e Triveneto, instabile altrove e tra il pomeriggio e la sera ovunque con piogge e temporali. Temperature in calo, massime tra 23 e 27.

Centro: Variabilità e qualche piovasco tra Toscana, Umbria e Appennino specie dal pomeriggio, discreto sulle altre zone. Temperature in calo, massime tra 23 e 26.

Sud: Alta pressione e tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, in nottata nubi sulla fascia tirrenica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33.

Tendenza per mercoledì, 13 giugno 2018

Nord: Al nord ovest: Coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali, Coperto con pioggia moderata altrove. Al nord est: Coperto con pioggia debole sulla laguna veneta, Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure venete, Coperto con pioggia moderata sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti.

Centro Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sulla capitale e sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale, Coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso.

Sud Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, Sereno sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge e sulla dorsale molisana, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia moderata sulla Costa Smeralda e su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite su interne siciliane e sulla zona etnea, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per giovedì, 14 giugno 2018

Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, Coperto con pioggia moderata in Romagna e sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle Dolomiti.

Centro Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata. Sull’adriatico: Coperto con pioggia moderata.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Piogge di forte intensita’ sulla dorsale molisana, Coperto con pioggia moderata altrove. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia moderata altrove.

Tendenza per venerdì, 15 giugno 2018

Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali, Sereno sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Centro Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sulla capitale, Sereno sulle pianure toscane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Coperto con pioggia moderata sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sui litorali e sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: Coperto con pioggia moderata. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia moderata sul cagliaritano e su interne sarde, Coperto con pioggia debole sulla zona etnea, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.