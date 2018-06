Meteo venerdì 15 giugno 2018

La goccia fredda responsabile del maltempo degli ultimi giorni dal Tirreno è scivolata verso lo Ionio e prosegue il suo movimento verso la Grecia, lasciando spazio ad una progressiva espansione dell’anticiclone.

Le condizioni nel resto dello stivale

Al Nord: Al mattino nubi sparse alternate ad ampie schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio locale instabilità su Alpi occidentali con isolati acquazzoni, ampi spazi di sereno sulle coste e sulle pianure. In serata residue piogge sull’arco alpino piemontese, tempo stabile sulle altre zone con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari generalmente poco mossi o mossi. […]

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare lungo l’Adriatico con locali piogge sulle Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabile con acquazzoni e temporali tra Abruzzo e Lazio, più asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. In serata residue piogge sul basso Lazio, tempo stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi. […]

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su settori Peninsulari e sulla Sicilia con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con acquazzoni e temporali diffusi localmente intensi. In serata ancora piogge sparse sulle regioni della Penisola, più asciutto sulle Isole Maggiori con nubi sparse. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati da nord/nord-ovest. Mari molto mossi o localmente agitati.