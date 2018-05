Meteo venerdì 1 giugno 2018

Il primo giorno di giugno rappresenta l’avvio dell’estate per il calendario meteorologico sull’Emisfero Settentrionale. È una data convenzionale, diversamente dal calendario astronomico per il quale la nuova stagione debutterà all’inizio della terza decade di giugno.

L’estate astronomica è quindi compresa tra il 21 giugno ed il 23 settembre, giornata dell’equinozio d’autunno. Per estate solare si intende invece il periodo in cui il sole al Nord non tramonta mai e va dal 7 maggio al 7 agosto, con data centrale il 21 giugno.

Quest’avvio di giugno coinciderà con il ritorno di generali condizioni di bel tempo, dopo la turbolenza degli ultimi giorni caratterizzati da molti temporali. Venerdì 1° giugno avremo decisamente soleggiato in molte parti del Paese, specie nelle ore mattutine a parte locali addensamenti più compatti in Liguria.

Nelle ore più calde è atteso qualche isolato rovescio diurno su Alpi, Prealpi e isolatamente lungo i maggiori rilievi appenninici, ma anche entroterra pugliese e monti della Sardegna centrale. Qualche breve acquazzone potrà localmente sfondare fin verso le coste del Golfo di Taranto.