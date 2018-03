Barberini: si stacca lamiera nella galleria della Metro A, danni ai treni

Paura questa mattina, intorno alle 8, per cause ancora da precisare una lamiera della galleria della stazione Barberini si è staccata creando disagi alla circolazione dei treni. A darne notizia è Claudio De Francesco, segretario regionale Faisa Confail che ha postato la foto parlando di “sicurezza zero in Atac”.