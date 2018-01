“I Cinque Stelle sono più pericolosi dei comunisti del ’94”. “Più di vent’anni fa mi opposi alla vittoria del partito comunista. Grazie alla creazione di Forza Italia riuscimmo ad evitare questo gravissimo pericolo. Oggi in campo c’è una formazione ancor più pericolosa, che somiglia più a una ‘setta’ che a un partito”.

Ospite del programma televisivo di Canale 5, “Domenica live”, condotto da Barbara D’Urso, l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha parlato del suo programma elettorale e delle sue proposte politiche. L’ex premier ha duramente attaccato il Movimento di Beppe Grillo: “Se vincessero i Cinque Stelle, potrebbero portare al governo gli esponenti peggiori della magistratura militante”. “In questa situazione non andare a votare è come suicidarsi. Una vittoria del M5S consegnerebbe l’Italia non solo a chi non è preparato, ma anche a chi porta invidia e odio verso chi è ricco”.

Ospite da Barbara D’Urso: “Mezzo milione di migranti delinquono”

Durante la trasmissione il Cavaliere ha presentato i punti programmatici delle sue politiche con Forza Italia: la sicurezza e l’immigrazione, le priorità in assoluto. “Ogni venti secondi si verifica un reato, – ha affermato- ogni 4 minuti un furto in un negozio e ogni due giorni si verificano tre rapine in banca. Questo perchè alla criminalità italiana si è aggiunta la criminalità di 466mila immigrati in Italia che per mangiare devono delinquere”.

Fonte La Repubblica