“MI MANCHI. TI AMO. PRESENTAMI I TUOI GENITORI.” GLI SMS HOT FRA LA PROF E IL SUO AMANTE 13 ENNE. CHE NE PENSATE?

Il messaggino via Whatsapp è proprio quello tra due innamorati. Lei scrive a lui: «Un giorno mi presenterai ai tuoi genitori». Lui risponde a lei: «Ti amo. Mi manchi». Tutto normale se non fosse per la macroscopica differenza di età tra di loro. Lui ha 14 anni, ne aveva 13 quando è iniziata pochi mesi fa la relazione, e in questi giorni sta facendo gli esami di terza media.

LA STORIA

Lei ne ha 40, è separata da tempo dal marito, ha due figlie minorenni quasi della stessa età del suo giovane amante e soprattutto è la sua insegnante di Italiano. La polizia di Bergamo ci ha messo una settimana a scoprire la relazione, l’ insegnante è stata sospesa dalla scuola e, come ha rivelato il “Corriere della sera”, è finita agli arresti domiciliari.

Di sicuro la sua carriera professionale si può considerare già bella che finita. Un particolare che non sembra nemmeno averla toccata per un attimo. Cosa che ha molto sorpreso gli investigatori quando hanno iniziato ad esaminare i telefonini dei due amanti. Niente immagini spinte. Non risultano frasi indelicate tra di loro. Solo una sfilza di cuoricini, di «Ti amo», «Mi manchi», «Non vedo l’ora di vederti».