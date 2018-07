“Mi stupravano anche in 10 alla volta, non si fermavano mai” La ragazzina trova la forza di raccontare il suo dramma.

Ha raccontato in un libro il suo incubo: violentata e abusata da decine di uomini, la maggior parte dei quali sarebbe libera e fuori dal carcere. Il libro si chiama No way out e l’autrice è Kate Elysia.

La storia

La ragazza aveva solo 18 anni quando ha subìto il suo primo stupro. «Mi hanno degradata era qualcosa di disumano, mi trattavano come un oggetto, al punto da farmi credere che fossi proprio un oggetto e non più una persona». Dopo essere finita nel tunnel delle droghe e aver sofferto di disturbo post traumatico da stress dopo anni di abusi e violenze il suo incubo è finito. «Sui media si parla molto delle ragazzine minorenni che finiscono in questo traffico di esseri umani ma delle maggiorenni si sa poco, sono considerate adulte. Io avevo 18 anni la prima volta che mi hanno stuprata in tutto il Paese: alcune, come me, sono riuscite a sopravvivere, ma molte finiscono per la strada o uccise dalla droga».

Fonte: Leggo