“Mi vergogno” si suicida a 16 perché vittima di stupro. Il pedofilo è stato ammazzato per vendetta.

Avevano previsto un ottimo i genitori di Michela Iorillo, 16 anni, impiccatasi dopo aver subito per due anni violenze sessuali da Giuseppe Matarazzo. Contadina lei e pastore lui, sognavano un destino diverso per lei e le altre figlie. Il vestito da sposa Michela lo indossò soltanto nel giorno del suo funerale. Il rito funebre si svolse a gennaio dieci anni fa. In tanti si chiesero il motivo del gesto estremo dell’adolescente.

Fu il peso di quelle violenze che la indussero a scegliere di porre fine alla sua giovane vita. E così la ragazza si uccise impiccandosi a un albero distante pochi metri da casa sua e da quella del suo violentatore. A distanza di più di anno da quella drammatica dipartita, il 4 marzo fu arrestato Matarazzo

Cosa è accaduto

Ieri sera poi l’omicidio: dopo le 20, nei pressi della sua casa l’uomo è stato ucciso a colpi di pistola e trovato in una pozza di sangue dai genitori anziani. Non si esclude l’ipotesi della vendetta.

Fonte: Tele Club Italia