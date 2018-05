MICHELE SI AMMAZZA SOTTO UN TRENO, TRE RAGAZZI FOTOGRAFANO LA SCENA….

E’ accaduto ieri sera intorno alle 19. La vittima è un 17enne, di origini filippine da tempo residente a Marina di Montemarciano. Secondo quanto ricostruito al momento dagli inquirenti, sembrerebbe che il minorenne si sarebbe lanciato sui binari davanti all’obiettivo di una macchina fotografica che ha immortalato le istantanee della tragedia. Un dramma che si è consumato in diretta davanti a tre ragazzi che stavano fotografando i treni in transito. Mentre l’obiettivo della macchina era puntata verso il convoglio in arrivo ha ripreso il minore fare un passo oltre la riga gialla e poi lanciarsi. Si indaga sull’accaduto anche se stando sempre ad una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo era di rientro dopo una visita alla ragazza. Si attendono sviluppi sulla vicenda.