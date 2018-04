Migranti: 3 anni fa 700 naufraghi morti

PALERMO, 18 APR – Oggi ricorre il terzo anniversario del naufragio davanti alle coste libiche, nel quale persero la vita 700 migranti. Il barcone fu recuperato e trasportato ad Augusta (Siracusa), nella base della Marina Militare, dove è arrivato il 30 giugno 2016. Il “Comitato 18 aprile” ha ripetutamente chiesto ai presidenti del Consiglio che si sono succeduti, ai ministri e alle istituzioni locali che il relitto del peschereccio non sia né demolito né trasferito altrove, ma collocato in un’area dove realizzare un “Giardino della memoria” dedicato alle vittime delle migrazioni. L’iniziativa del Comitato ha avuto il sostegno dei cittadini e del Consiglio comunale di Augusta, ma il governo ha stabilito che il relitto venga trasferito a Milano, nell’area di Città Studi, per far parte del Museo dei diritti umani. Nella finanziaria 2018 è stata autorizzata la spesa di 600 mila euro per il trasferimento.

