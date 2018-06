MIGRANTI, BOLDRINI ATTACCA:”SALVINI E CONTE SIETE DISUMANI, MINACCIATE POVERA GENTE…”

Laura Boldrini. Che interviene per le dichiarazioni di voto sulla risoluzione proposta dalla maggioranza Lega-M5s sul tema, attaccando il governo, il presidente del Consiglio e il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Secondo Boldrini, la politica che sta seguendo il governo in questi giorni istiga “all’omissione di soccorso e mira a limitare i salvataggi” in mare. “State mandando un messaggio chiaro a tutti i natanti: se non volete rimanere per giorni bloccati coi naufraghi a bordo, tirate dritto, ignorateli per non avere problemi”, afferma l’ex presidente della Camera facendo riferimento alle vicende delle navi Aquarius e Lifeline. Boldrini si rivolge più volte direttamente a Conte che però non è presente in aula e così la deputata lo fa notare ripetendo la formula “presidente Conte che non c’è”. In particolare, rivolgendosi a Conte, Boldrini dice: “Lei sta prendendo parte a una strategia che ha l’obiettivo di sovvertire l’antico codice del mare. Una strategia manifestamente cinica di cui lei, per il suo ruolo, ne porta per intero la responsabilità”.

IL FENOMENO IMMIGRAZIONE

Boldrini, che è stata anche portavoce dell’Unhcr (l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), spiega come quello delle migrazioni sia “un fenomeno epocale e complesso. Non è destinato a diventare di per sé una emergenza, lo diventa quando le istituzioni non fanno il loro dovere. Lo diventa quando gli stati si danno regolamentazioni come la nostra, la Bossi-Fini, disincentivando gli ingressi regolari. Diventa una emergenza quando ci sono stati, governati dagli amici del ministro dell’Interno, che si rifiutano di accogliere la loro quota”. E qui parte l’attacco ai paesi del blocco di Visegrad: “Sono i peggiori nemici dei nostri interessi nazionali. Con Orban o con l’Italia, ministro Salvini? Prima gli italiani o prima gli ungheresi?”.