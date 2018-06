MIGRANTI, GOVERNO SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI, DI MAIO RISPONDE A FICO: «PARLA PER TE»

“Il governo è compatto sulla linea in tema di immigrazione. Nessuno ha mai chiuso i porti, abbiamo chiuso alle ong che non rispettano le regole. Quelle di Fico sono dichiarazioni del presidente della Camera. Le rispettiamo, ma non è la linea del governo”.

IL VICEPREMIER

Sarebbe questo, a quanto si apprende, il ragionamento che il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio fa in queste ore sul tema dell’immigrazione, di fronte alle dichiarazioni del presidente della Camera Roberto Fico. Lo scrive l’Ansa.