Migranti: partenze di Natale,370 salvati

ROMA, 26 DIC – Natale in mare per centinaia di migranti che hanno ripreso in questi giorni a partire dalle coste africane verso l’Italia. Nella notte ci sono stati tre interventi di soccorso nel Mediterraneo centrale ed un altro è avvenuto nel pomeriggio, tutti coordinati dalla Guardia Costiera: complessivamente 370 persone sono state tratte in salvo – molti minori – mentre peggiorano le condizioni del mare. A realizzare i salvataggi – a favore di due barchini e due gommoni alla deriva – sono stati un mezzo dell’operazione europea Eunavformed ed una nave della ong spagnola Proactiva Open arms. Nonostante gli arrivi odierni, i dati degli sbarchi del 2017 indicano una flessione del 34% rispetto al 2016, l’anno record con 180mila persone giunte via mare in Italia. Quando mancano pochi giorni alla fine dell’anno, i dati del Viminale indicano in 119mila i migranti sbarcati complessivamente dall’1 gennaio. La riduzione delle partenze è iniziata lo scorso luglio: determinanti gli accordi presi con le autorità libiche.

